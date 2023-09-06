Германия более чем втрое нарастила закупку удобрений из России

ФРГ в первом полугодии 2023 года в 3,3 раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкой статистики.

Отмечается, что с января по июнь Германия закупила у РФ удобрений на $151,3 млн, в предыдущие пять лет за первое полугодие немцы в среднем закупали российских удобрений на $45,5 млн.

Сообщается, что данный показатель стал максимальным как минимум с 2008 года. Предыдущие рекордные закупки удобрений из России были зафиксированы в 2016 году, тогда сумма составила $105,2 млн.

До этого газета Berliner Zeitung писала о том, что, сократив закупки российского газа, Германия стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений. В публикации говорится, что ФРГ «избавилась от газовой зависимости от России», но она вернулась «через черный ход». Статслужба и Ассоциация сельскохозяйственной промышленности Германии сообщает, что по итогам сезона импорт незаменимых для сельского хозяйства азотных удобрений из России вырос на 334%. Отмечается, что схожая динамика прослеживается по всей Европе.

Ранее Бразилия купила у России первую партию урана с 1999 года.