Глава Минэнерго Молдавии озвучил сумму долга перед «Газпромом»

Министр энергетики Молдавии Виктор заявил, что долг «Молдовгаза» перед «Газпромом» составил $709 млн уже к марту 2022 года, сообщает РИА Новости.

«Молдовагаз» – это «дочка» «Газпрома». Правительство Молдовы — миноритарный собственник «Молдовагаза». Долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» составил $709 миллионов к концу марта 2022 года», — сообщил Парликов итоги аудита.

Министр отдельно отметил, что задолженность относится к правому берегу Днестра, не считая Приднестровье. «Газпром» до этого неоднократно сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию — причиной является грубое нарушение сроков заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности молдавского оператора.

Ранее глава правления предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале заявил, что не видит причин для расторжение контрактов с «Газпромом».

Ранее молдавский депутат Алайба заявил, что Кишинев «попрощается» с «Газпромом» в 2023 году.