Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Около 100 млрд рублей российских активов могут разблокировать к концу года

«Известия»: Минфин РФ ждет разблокировки активов на 100 млрд руб. в 2023 году

close
100%
Владимир Баранов/РИА Новости

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков заявил, что разблокировка активов частных инвесторов, замороженных в иностранных депозитариях, на сумму 100 млрд рублей ожидается уже до конца этого года. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, существуют иностранцы, которые несмотря на политические аспекты, хотят зарабатывать деньги, а также россияне, которые не могут вывести средства из ценных бумаг. Этой ситуации достаточно, чтобы договориться и провести обмен, считает Чебесков.

В публикации отмечается, что Банк России совместно с Минфином разработал проект указа, который предполагает механизм высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг.

Издание подчеркивает, что в текущий момент заморожены активы более 3,5 млн россиян на сумму 1,5 трлн рублей.

По мнению научного сотрудника Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилла Черновола, если российским и зарубежным регуляторам удастся договорится, то в перспективе могут быть разблокированы активы всех инвесторов, которые не попали под санкционные меры напрямую и не связанны с лицами, против которых применили рестрикции.

До этого в Министерстве экономики Швейцарии раскрыли сумму замороженных в стране российских активов.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях