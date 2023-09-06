Около 100 млрд рублей российских активов могут разблокировать к концу года

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков заявил, что разблокировка активов частных инвесторов, замороженных в иностранных депозитариях, на сумму 100 млрд рублей ожидается уже до конца этого года. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, существуют иностранцы, которые несмотря на политические аспекты, хотят зарабатывать деньги, а также россияне, которые не могут вывести средства из ценных бумаг. Этой ситуации достаточно, чтобы договориться и провести обмен, считает Чебесков.

В публикации отмечается, что Банк России совместно с Минфином разработал проект указа, который предполагает механизм высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг.

Издание подчеркивает, что в текущий момент заморожены активы более 3,5 млн россиян на сумму 1,5 трлн рублей.

По мнению научного сотрудника Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилла Черновола, если российским и зарубежным регуляторам удастся договорится, то в перспективе могут быть разблокированы активы всех инвесторов, которые не попали под санкционные меры напрямую и не связанны с лицами, против которых применили рестрикции.

До этого в Министерстве экономики Швейцарии раскрыли сумму замороженных в стране российских активов.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.