Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России оценили объемы наличных и безналичных средств

«Известия»: денежная масса М2 в РФ растет, но влияет на ускорение роста цен

close
100%
Depositphotos

В России наблюдается стремительный рост суммы наличных денег в обращении, а также безналичных средств (денежная масса М2), что стимулирует рост ВВП, но влияет на ускорение роста цен. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что за восемь месяцев 2023 года темпы роста М2 были исключительно высокими, а к августу составили 24,7%. Это не только поддержало экономический рост, но и разогнало инфляцию.

«Последняя уже существенно превосходит целевой показатель Банка России (4% в год). Чтобы смягчить инфляционное давление, регулятор резко повысил ставку рефинансирования. В дальнейшем такой шаг замедлит рост денежной массы», — говорится в публикации.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, у роста денежной массы М2 есть отложенный эффект, который повлияет на ускорение инфляции.

До этого заместитель председателя Центробанка Российской Федерации Алексей Заботкин заявил, что рост экономики России к концу года ожидается в пределах 1,5-2,5%.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях