В России оценили объемы наличных и безналичных средств

В России наблюдается стремительный рост суммы наличных денег в обращении, а также безналичных средств (денежная масса М2), что стимулирует рост ВВП, но влияет на ускорение роста цен. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что за восемь месяцев 2023 года темпы роста М2 были исключительно высокими, а к августу составили 24,7%. Это не только поддержало экономический рост, но и разогнало инфляцию.

«Последняя уже существенно превосходит целевой показатель Банка России (4% в год). Чтобы смягчить инфляционное давление, регулятор резко повысил ставку рефинансирования. В дальнейшем такой шаг замедлит рост денежной массы», — говорится в публикации.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, у роста денежной массы М2 есть отложенный эффект, который повлияет на ускорение инфляции.

До этого заместитель председателя Центробанка Российской Федерации Алексей Заботкин заявил, что рост экономики России к концу года ожидается в пределах 1,5-2,5%.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.