Стало известно о росте спроса на потребительские займы в РФ

Спрос на потребительские кредиты вырос после внепланового повышения Центробанком ключевой ставки. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, в крупнейших банках выдачи займов увеличились в среднем на 20–50%. По мнению участников рынка, такая динамика объясняется стремлением клиентов получить крупные ссуды под старые проценты. Эксперты считают, что повышенный интерес к займам хоть и способствует росту экономики, но также создает риски излишней закредитованности населения. По их мнению, это может также отразиться на стабильности финансового сектора.

Согласно материалу «Известий», в «Промсвязьбанке» объем выдач по ранее одобренным заявкам в первую неделю после 15 августа вырос на 70% по сравнению с первой половиной месяца, а число новых обращений по кредитам — на 10%. Как указали в пресс-службе финансовой организации, затем спрос на ссуды в ПСБ вернулся на прежний уровень.

В «Почта Банке» объем и число выданных нецелевых кредитов выросли в 1,5 раза по сравнению с июнем, а количество заявок на ссуды увеличилось на 30% всего за неделю. В период с 15 по 28 августа в ВТБ было оформлено на 11% больше кредитов, чем за первые недели месяца. В пресс-службе банка отметили, что объем выданных средств вырос на 15%. В организации ожидают, что рынок потребительских ссуд в этом году продолжит рост, хотя его могут охладить возможные новые требования регулятора.

До этого зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что Центробанк РФ не исключает повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров 15 сентября.

В августе ЦБ уже повышал ставку с 8% до 12% на фоне ускорения инфляции. Ряд экспертов ожидают продолжения повышения ставки этой осенью. Годовая инфляция в России в июле ускорилась до 4,3% после 3,58% в июне. Тем не менее, показатель все еще несущественно превышает целевой уровень ЦБ в 4%.

Ранее Торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.