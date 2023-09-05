США могут расширить ограничения из-за нарастающего сотрудничества России и КНДР

Вашингтон рассматривает возможность расширить ограничения из-за якобы нарастающего военно-технического сотрудничества России и КНДР. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, передает ТАСС.

«Я не стану сейчас что-либо анонсировать, но, разумеется, мы должным образом согласуем [действия] с нашими союзниками и партнерами, в том числе в регионе, и сделаем необходимые соответствующие шаги», — сказал он.

5 сентября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон видит подвижки во взаимодействии Москвы и Пхеньяна по оборонной линии, но продолжит убеждать КНДР отказаться от планов поставок российской стороне вооружений.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников писала, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию и встретиться с ее президентом Владимиром Путиным. По информации издания, глава российского государства хочет, чтобы лидер Северной Кореи согласился отправить РФ артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.

В августа до этого министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам говорил, что Ким Чен Ын в ходе встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу заявлял о намерении укреплять сотрудничество двух стран в сфере обороны.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР.