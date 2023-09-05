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Американский журнал сообщил, что фонд Сороса переносит деятельность

Foreign Policy: фонд Сороса переносит деятельность в страны глобального Юга

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Фонд «Открытое общество» американского миллиардера Джорджа Сороса на фоне отказа от ряда направлений работы в Европе переносит свою деятельность в страны глобального Юга, пишет издание Foreign Policy.

«Фонд сейчас сейчас в процессе перенаправления операций на глобальный Юг», — говорится в материале.

В журнале отмечается, что за решением, скорее всего, стоит председатель фонда, сын миллиардера Алекс Сорос.

Авторы утверждают, что в «Открытом обществе» долгое время жаловались на «хаотичную мешанину» прихотей Джорджа Сороса, а теперь на деятельность фонда оказывает влияние Алекс.

С 2015 года «Открытое общество» и «Открытое общество - фонд содействия» Сороса были признаны в России нежелательными организациями. По данным Генпрокуратуры, эти организации представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.

В июне стало известно, что финансист Джордж Сорос передает контроль над своим инвестбизнесом сыну.

Ранее стало известно, что фонд Сороса прекратит проекты и сократит штат, но продолжит работать на Украине.

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