Путин: Запад блокирует российские требования по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение российских требований по зерновой сделке, в том числе по экспорту российского зерна. Трансляцию ведет канал «Россия 24».

По словам Путина, прекращение зерновой сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках, цены продолжают снижаться.

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились 4 сентября в Сочи. Переговоры президентов коснулись Украины и перспектив возобновления зерновой сделки. По словам Путина, Москва готова вернуться к обсуждению продовольственной инициативы, российский президент также выразил надежду на скорые договоренности по газовому хабу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана в Сочи прошли конструктивно.

Что обсудили лидеры — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».