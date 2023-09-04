Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа причина, по которой McDonald's не пустят в Россию

Общественник Пищальников: McDonald's не пустят в РФ по политическим соображениям

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в эфире «Радио 1» прокомментировал слова владельца сети «Вкусно — и точка» Александра Говора о том, что компания McDonald's рассчитывала вернуться в Россию, когда продавала свои рестораны. Собеседник отметил, что американская сеть фастфуда вправе вновь занять российский рынок, однако с этим могут возникнуть трудности.

«Возвращение McDonald`s — это идеологическая и политическая составляющая, ведь у нас сейчас идет конфронтация и противопоставление западных и наших традиционных ценностей. Поэтому возможно, что при всех их административных, финансовых и прочих ресурсах, у них может не получиться вернуться назад», — предположил Пищальников.

Кроме того, по его словам, из-за западных санкций McDonald's фактически создал себе конкурента в лице компании «Вкусно — и точка», которая может расширять свое присутствие за рубежом.

Говор до этого отмечал, что в McDonald's не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится. По его словам, в сделке была предусмотрена опция возвращения американской сети фастфуда в Россию.

Ранее в Государственной думе предложили меры в отношении компаний, покинувших российский рынок.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях