Названа причина, по которой McDonald's не пустят в Россию

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в эфире «Радио 1» прокомментировал слова владельца сети «Вкусно — и точка» Александра Говора о том, что компания McDonald's рассчитывала вернуться в Россию, когда продавала свои рестораны. Собеседник отметил, что американская сеть фастфуда вправе вновь занять российский рынок, однако с этим могут возникнуть трудности.

«Возвращение McDonald`s — это идеологическая и политическая составляющая, ведь у нас сейчас идет конфронтация и противопоставление западных и наших традиционных ценностей. Поэтому возможно, что при всех их административных, финансовых и прочих ресурсах, у них может не получиться вернуться назад», — предположил Пищальников.

Кроме того, по его словам, из-за западных санкций McDonald's фактически создал себе конкурента в лице компании «Вкусно — и точка», которая может расширять свое присутствие за рубежом.

Говор до этого отмечал, что в McDonald's не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится. По его словам, в сделке была предусмотрена опция возвращения американской сети фастфуда в Россию.

Ранее в Государственной думе предложили меры в отношении компаний, покинувших российский рынок.