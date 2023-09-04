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Минэкономразвития РФ ищет инвесторов для реконструкции аэропорта в Абхазии

Минэкономразвития РФ начало прием заявок на реконструкцию аэропорта в Абхазии

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Минэкономразвития России сообщило о начале поиска инвесторов с целью реконструкции неработающего аэропорта в Абхазии. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации министерства, оно будет принимать заявки от желающих вложить средства в восстановление аэропорта физлиц до 15 сентября.

Отмечается, что соглашение с выбранным кандидатом будет подписано до 1 ноября. Он должен будет до конца 2024 года принять первый технический рейс, а также полностью запустить аэропорт до марта 2025-го.

До этого сообщалось, что кабинет министров России выделил более 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов, расположенных в центральной и южной частях страны. Дополнительное финансирование получат воздушные гавани в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Также власти намерены поддержать аэропорты в Курске, Воронеже, Симферополе, Липецке, Белгороде, Брянске, Анапе, Элисте и Геленджике.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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