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Власти Европы не справляются с растущим спросом на жилье из-за беженцев

Bloomberg: украинский кризис обнажил структурные проблемы рынка жилья ЕС

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Поток украинских беженцев, спасающихся от конфликта на востоке Украины, усугубил дефицит жилья во многих европейских городах. Спрос на арендное жилье в последние месяцы резко возрос, а предложение остается ограниченным. Это приводит к росту цен и ухудшению ситуации на рынке недвижимости. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Тенденция к росту стоимости аренды жилья в крупных европейских городах начала появляться уже после пандемии. Это было связано с притоком высококвалифицированных иностранных работников и студентов. Однако конфликт на Украине усугубил ситуацию. Более 5 млн украинцев покинули страну, многие из них обосновались в столицах ЕС. К примеру в Эстонии съем жилья за прошлый год вырос в среднем на 22%.

Проблема особенно остро стоит в Амстердаме, Дублине, Берлине, Париже и Лиссабоне. В этих городах уже ранее наблюдался дефицит жилья. Средняя стоимость аренды в Амстердаме за год выросла на 25%, в Дублине — на 20%. В Париже и Берлине темпы роста также превысили 10%. Эксперты предупреждают об угрозе растущего неравенства, так как молодым семьям и выпускникам вузов все сложнее найти жилье по доступной цене. Основной проблемой рынка жилья в Европе являются ограниченность жилого фонда и недостаточная реакция властей на строительство новых домов для жителей и эмигрантов. Все это вынуждает европейцев либо покупать жилье, либо оставаться жить со своими родителями.

Проблему усугубляет высокая инфляция и рост процентных ставок. Это снижает спрос на покупку недвижимости и увеличивает нагрузку на арендное жилье. Пандемия и гибридная работа только усилили ажиотаж на рынке. Власти пытаются стимулировать строительство, но его объемы падают по всей Европе.

На прошлой неделе в России зафиксировали дефицит жилья на рынке аренды.

Ранее в России призвали запустить новый вид ипотечных кредитов.

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