Стало известно, когда в России демонтируют банкоматы «Ситибанка»

«Ситибанк» намерен демонтировать все свои банкоматы, расположенные на территории России, до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Как указано в заявлении, процесс прекращения обслуживания клиентов в банкоматах уже начался. При этом представители организации подчеркнули, что в настоящее время большинство финансовых операций можно совершить через мобильное приложение.

«Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года», — уточнили в пресс-службе.

В апреле 2021 года американский конгломерат Citigroup объявил о намерении уйти с рынков розничного бизнеса в 13 государствах, включая Россию. Тогда представители компании связали принятие данного решения с обновлением стратегии работы организации.

В октябре 2022 года кредитная организация сообщила, что планирует завершить сворачивание своего российского бизнеса к апрелю 2023 года. После этого «Ситибанк» прекратил оказывать клиентам ряд услуг, в том числе отказался от продления программы лояльности и запретил открывать новые сберегательные счета.

В марте текущего года газета «Известия» со ссылкой на источники рассказала о неудачных попытках Citigroup продать бизнес в РФ. По данным издания, трудности возникли из-за размещения большей части IT-мощностей банка за рубежом. Более того, вся IT-система кредитной организации использует софт компаний Cisco и Oracle, которые прекратили дистрибуцию в Россию.

Ранее сообщалось о временном прекращении приема и покупки долларов и евро в кассах «Ситибанка».