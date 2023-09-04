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Путин и Эрдоган могут обсудить поставки газа из России в Европу через Турцию

ТАСС: Путин и Эрдоган обсудят поставки газа из России в Европу через Турцию

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Евгений Биятов/РИА Новости

На переговорах российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи могут обсуждаться поставки природного газа из России в Европу через Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах в турецкой столице.

Собеседник агентства отметил, что наряду с зерновой сделкой, которая будет главной темой встречи двух президентов, могут обсуждаться и поставки российского газа через Турцию в Европу. Газовая тема является не менее важной, чем зерновая. Будет обсуждаться проект создания на территории Турции газового хаба.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих переговорах обсудят вариант поставок российского зерна через турецкое государство в Африку при участии Катара.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом заявил, что Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, в том числе путем создания там газораспределительного хаба.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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