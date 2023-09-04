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Источник в Турции заявил, что альтернативы зерновой сделке без России небезопасны

РИА Новости: Запад понимает, что альтернативы зерновой сделке без РФ небезопасны

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Seth Perlman/AP

На Западе понимают, что альтернативные зерновому коридору маршруты без участия Российской Федерации рискованные и более затратные. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецкой техделегации, которая принимает участие в переговорах по возобновлению черноморской зерновой инициативы.

По словам источника, такое понимание есть в контактах Анкары с западными партнерами в переговорном процессе по возобновлению сделки. Он обратил внимание на различные заявления о том, что суда, следующие из Черного моря в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

«Какие можно давать гарантии безопасности? Это цепной процесс, будут ли страховать суда компании при таких обстоятельствах? Процесс будет более затратным. Во всяком случае, такое понимание есть», — сказал источник, комментируя детали обсуждений по альтернативным маршрутам без участия РФ.

30 августа в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва рассматривает инициативу президента РФ Владимира Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы для черноморской сделки.

17 июля нынешнего года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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