На обновление парка российских авиакомпаний выделят ₽30 млрд

Правительство России продлило действие программы субсидирования кредитов, которые берут лизинговые компании для закупки отечественных самолетов. На эти цели в бюджете в ближайшие три года предусмотрено более ₽30 млрд. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Как сообщается, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распространении действия программы субсидирования процентных ставок по кредитам на займы, взятые в 2023 году. Ранее она распространялась только на кредиты 2008-2022 годов.

Продление программы позволит снизить издержки лизингодателей и частично компенсировать финансовую нагрузку на авиакомпании при обновлении парка воздушных судов. С 2012 года государство возмещает до 90% затрат компаний на выплату процентов по кредитам на закупку российских самолетов.

В середине августа стало известно, что продажу допуслуг на субсидируемых авиарейсах могут запретить.

Ранее стало известно о новом полете SJ-100.