Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На обновление парка российских авиакомпаний выделят ₽30 млрд

В России выделили еще ₽30 млрд на субсидии для закупки отечественных самолетов

close
100%
ПАО «ОАК»

Правительство России продлило действие программы субсидирования кредитов, которые берут лизинговые компании для закупки отечественных самолетов. На эти цели в бюджете в ближайшие три года предусмотрено более ₽30 млрд. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Как сообщается, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распространении действия программы субсидирования процентных ставок по кредитам на займы, взятые в 2023 году. Ранее она распространялась только на кредиты 2008-2022 годов.

Продление программы позволит снизить издержки лизингодателей и частично компенсировать финансовую нагрузку на авиакомпании при обновлении парка воздушных судов. С 2012 года государство возмещает до 90% затрат компаний на выплату процентов по кредитам на закупку российских самолетов.

В середине августа стало известно, что продажу допуслуг на субсидируемых авиарейсах могут запретить.

Ранее стало известно о новом полете SJ-100.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях