В России разделят биометрию по уровням

Центральный банк России планирует разделить биометрические данные граждан, передаваемые банками в Единую биометрическую систему (ЕБС), на несколько групп в зависимости от качества считывания. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на первого зампреда Банка России Ольгу Скоробогатову.

«В Банке России разрабатывают систему разделения биометрических данных на уровни», — цитирует зампреда агентство Интерфакс. Она пояснила, что одни данные будут позволять проводить все возможные операции, вторые — только некоторые, а третьи — лишь идентификацию или аутентификацию пользователя.

Она сравнила это с системой «Госуслуг», где разные уровни подтверждения личности позволяют получать доступ к разным видам госуслуг. Такой подход позволит снизить риски при работе с недостаточно качественными биометрическими образцами.

Банки должны передать данные всех клиентов в ЕБС до 1 октября 2023 года, однако часто биометрия, считанная коммерческими системами, не в полной мере соответствует требованиям Единой системы. Разделение на уровни позволит использовать даже неидеальные данные, но в более «легком» режиме.

Скоробогатова добавила, что в ЕБС будет много услуг, и это заинтересует граждан самих сдать свою биометрию, как когда-то произошло с Единой системой идентификации. По ее словам, чем больше функций, тем активнее будут пользователи системы.

Отказ от передачи в систему ЕБС по-прежнему действует для граждан России.

Ранее Минцифры аккредитовал первые банки для работы с биометрией.