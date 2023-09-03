В МИД РФ считают доллар «проблемной» валютой

Дедолларизация не является целью организаций и некоторых стран, а уже стала реальностью, потому что американская валюта превратилась в проблемную валюту, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает Aydinlik.

«Говорят, что дедолларизация — это своего рода цель различных организаций или некоторых стран. Но это не так. Это не цель. Это просто реальность», — уточнила Захарова в интервью турецкому изданию.

Как считает российский дипломат, в текущей ситуации доллар достаточно проблемная валюта.

«Это не моя политическая точка зрения, это объективный экономический факт», — обратила внимание представитель МИД РФ.

Также Захарова напомнила, что экономические кризисы были вызваны ситуацией в финансовой системе Соединенных Штатов.

По словам Захаровой, теперь данная валюта используется в основном как инструмент гегемонии и нового типа колониализма.

До этого экономист Юрий Юденков указал на снижение роли доллара США в мировой экономике.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.