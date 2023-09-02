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В Центробанке РФ признали нехватку интереса к долгосрочным сбережениям

Первый зампред ЦБ Чистюхин признал нехватку интереса к долгосрочным сбережениям

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Программа долгосрочных сбережений пока не выглядит особенно интересной для широкого круга россиян, заявил на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» первый зампредседателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин. Об этом пишет «Лента.ру».

По мнению Чистюхина, россиян нужно мягко подтолкнуть к долгосрочным сбережениям. Как вариант, пообещать защиту интересов, как минимум, работников предприятий. Также интерес к программе повысится, если банки или пенсионные фонды, которые станут агентами системы, предложат суперпривлекательные условия, уточнил первый зампред ЦБ. Он считает, что систему придется донастраивать в интересах инвесторов, а не ждать первых результатов, когда она начнет работать. Аналогичным образом Банк России работал с рынком цифровых финансовых активов, но в этом случае регулятору помогал бизнес.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан 10 июля этого года. Она стартует 1 января 2024 года. Стать участником программы можно с 18 лет. Всем желающим необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом, а после уплачивать сберегательные взносы. Государство будет софинансировать программу в определенных пропорциях. Выплаты по договору можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей. Фонд начнет осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований.

Транши могут быть как пожизненными, так и срочными (но не менее 10 лет). Право на выплату участник получит только через 15 лет или при достижении определенного возраста (60 лет для мужчин, 55 лет — для женщин). Раньше установленного срока деньги можно будет забрать только в особых жизненных ситуациях. Например, на оплату лечения или при потере кормильца. Выплаты смогут получить и наследники в случае потери участника программы.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной.

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