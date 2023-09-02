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На Украине предъявили обвинения бизнесмену Коломойскому

На Украине предъявили обвинения в мошенничестве миллиардеру Коломойскому

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Следствие Украине предъявило обвинения в легализации имущества, полученного незаконным путем, бизнесмену и миллиардеру Игорю Коломойскому. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Отмечается, что соответствующие документы предпринимателю вручили утром 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины, офиса генерального прокурора и Бюро экономической безопасности. Издание также распространило фотографии, на которых Коломойский стоит в окружении правоохранителей и подписывает бумаги.

Осенью 2022 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили у Игоря Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта». До этого местные СМИ информировали, что бизнесмена лишили украинского гражданства, однако официального подтверждения этому не было.

В феврале этого года после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что еще не все кадровые решения приняты, в стране начались обыски у чиновников и бизнесменов. Так, правоохранители пришли к экс-министру МВД Украины Арсену Авакову, миллиардеру Игорю Коломойскому, чиновникам Минобороны и киевской налоговой службы.

Ранее в Крыму решили полностью лишить украинских олигархов имущества в регионе.

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