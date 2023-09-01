В России выделят около двух трлн рублей на развитие новых регионов

Власти России в ближайшие годы выделят почти два трлн рублей на развитие новых регионов. Об этом во время открытого урока «Разговор о важном» заявил президент РФ Владимир Путин.

«В ближайшие, по-моему, 2,5 года только из федеральных источников планируется выделить почти два триллиона рублей на развитие этих территорий — 1,9 триллиона рублей. У нас существует несколько программ развития этих территорий и повторяю еще раз — первый этап — это достижение общероссийского уровня в вопросах социального характера», — сказал он.

По словам российского лидера, люди, которые живут в новых регионах России, «очень талантливые, трудоспособные, энергичные».

23 августа Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником заявлял, что низкие доходы граждан и растущие цены являются главными проблемами в новых регионах России. Он отмечал, что есть вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций и других.

До этого президент России говорил о важности продолжения строительных работ в новых российских регионах. Путин призывал уделить внимание нескольким направлениям, на которых необходимо проводить активную работу. В их число входят транспортное, дорожное и железнодорожное строительство, а также международные транспортные коридоры Север — Юг, Северный морской путь, Восточный полигон.

Ранее Путин подписал указ о зачтении госслужащим из новых регионов стажа работы.