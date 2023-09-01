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Набиуллина допустила снижение ключевой ставки

Набиуллина: понижение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ маловероятно

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Банк России/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ маловероятно, передает РИА Новости.

По ее словам, регулятор может снизить ключевую ставку только, если он увидит устойчивое снижение темпов роста цен.

15 августа Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. Такое решение ЦБ принял на внеочередном заседании совета директоров. Что теперь будет со вкладами, кредитами и курсом рубля – в материале «Газеты.Ru».

По словам заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, ключевая ставка в 12% годовых будет держаться в России еще долго.

При этом бывший председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин заявил «Газете.Ru», что не ожидает повышения ключевой ставки 15 сентября и роста доходности вкладов этой осенью. Россиянам следует оценивать, понадобятся ли им скоро свободные деньги на те или иные расходы, и если нет — можно открыть вклад, сказал он.

Ранее российский банк раскрыл схему мошенничества, связанную с ростом ключевой ставки.

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