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На Украине предложили запретить поставки топлива из российской нефти в страны G7

Власти Украины предложили запретить поставки топлива из нефти РФ в страны G7

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Shutterstock

Экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко призвал ЕС, Великобританию и США ужесточить антироссийские санкции, запретив ввоз топлива из российской нефти в государства G7. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, чиновник выступил за то, чтобы лишить такие страны, как Индия, Китай и Турция, возможности перерабатывать сырую нефть из РФ и в дальнейшем продавать сделанное из нее топливо без ограничений, а также ввести запрет на импорт любых нефтепродуктов, которые были произведены с использованием российского сырья.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна может продлить свои добровольные обязательства по поставкам нефти на международные рынки в октябре. Он также добавил, что Россия исполнила свои обязательства в августе в полном объеме.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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