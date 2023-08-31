Россиянам рассказали, как уровень образования влияет на одобрение займа

При выдаче кредита или займа финансовые организации оценивают в первую очередь кредитную историю клиента, уровень его доходов и долговой нагрузки. Однако такой параметр, как образование, тоже учитывается. 56,3% клиентов микрофинансовых организаций имеют среднее образование, а 31,4% — высшее. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным компании, люди с университетским дипломом получают одобрение займов в среднем в два раза чаще, чем со средним. Доля одобрений для заемщиков с высшим образованием достигает 36%, тогда как среди обладателей среднего образования она составляет 19%.

Интересно, что люди, окончившие вузы, запрашивают суммы в среднем на 25% больше, а допускают просрочки реже — в 11% случаев. Люди со школьным аттестатом задерживают платежи по займам в 14% случаев.

Доля заемщиков с неполным высшим образованием находится на уровне 12%, и они занимают промежуточное положение между теми, кто окончил вуз, и кто вообще в него не поступал. Их заявки одобряются в 24% случаев, а уровень дефолтов оценивается в 13%.

«Само по себе наличие или отсутствие диплома не является определяющим фактором при решении о выдаче займа или кредита. Но статистика такова, что чем выше уровень образования, тем более дисциплинированным является клиент», – отметил генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев.

Образование позволяет получить более высокооплачиваемую работу, оно вырабатывает системное мышление, добавил он. Такие люди лучше просчитывают свои планы и зачастую обладают более высоким уровнем финансовой грамотности.

Webbankir провел исследование в конце августа на основе анализа свыше 100 тыс. займов, выданных по всей России в период с января по июль 2023 года.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже использовать микрозаймы для компенсации трат на авто.