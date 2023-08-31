Нефтяники могут ослабить рубль выкупом акций у иностранцев

Выкуп российскими нефтегазовыми компаниями своих акций у иностранных владельцев несет риски для курса рубля. К такому выводу пришли эксперты инвестиционного подразделения Сбербанка (SberCIB). Об этом они сообщили в официальном Telegram-канале.

По их мнению, подобные сделки способны усилить отток капитала и негативные ожидания на валютном рынке.

На прошлой неделе ЛУКОЙЛ обратился к властям за разрешением выкупить около 25% своих акций у иностранцев на $5 млрд со скидкой не менее 50%. Вице-премьер Александр Новак допустил, что и другие нефтяники могут последовать этому примеру.

Аналитики SberCIB отмечают, что совокупный объем подобных сделок может превысить $10 млрд. Это способно усилить ожидания оттока капитала и давление на рубль, считают они. Также в SberCIB не исключили, что 31 августа доллар может преодолеть отметку в 97 рублей.

Утром четверга курс доллара перешел к росту. На максимумах он достигал отметки в ₽96,34, а евро ₽104,86, но во второй половине дня рубль стал отыгрывать позиции. По состоянию на 16:20 мск курс доллара составил ₽95,8. Евро в свою очередь упал до ₽104,12.

Недавно аналитики отметили начало притока валюты в экономику России.

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