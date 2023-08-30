Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Безработица в России в июле снизилась до исторического минимума

Росстат: безработица в РФ в июле снизилась до нового исторического минимума в 3%

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

По данным Росстата, уровень безработицы в Российской Федерации в июле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3%. Об этом сообщается на сайте службы.

В докладе отмечается, что в июле как безработные в России классифицировались 2,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше.

Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в июне, когда безработица находилась на уровне 3,1%. И если в июне общая численность безработных составила 2,351 миллиона человек, то в июле — уже 2,276 миллиона человек.

До этого главный экономист государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач заявил, что этот показатель в России к концу 2023 года составит порядка 3,3%. По его словам, к сокращению безработицы приведет сильный рост промышленного производства.

По его словам, к сокращению безработицы приведет сильный рост промышленного производства. Например, на стройках требуются рабочие руки, которых не хватает.

Он добавил, что проблему нехватки рабочих в России решить быстро не получается, так как на их подготовку требуется время.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях