Безработица в России в июле снизилась до исторического минимума

По данным Росстата, уровень безработицы в Российской Федерации в июле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3%. Об этом сообщается на сайте службы.

В докладе отмечается, что в июле как безработные в России классифицировались 2,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше.

Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в июне, когда безработица находилась на уровне 3,1%. И если в июне общая численность безработных составила 2,351 миллиона человек, то в июле — уже 2,276 миллиона человек.

До этого главный экономист государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач заявил, что этот показатель в России к концу 2023 года составит порядка 3,3%. По его словам, к сокращению безработицы приведет сильный рост промышленного производства.

По его словам, к сокращению безработицы приведет сильный рост промышленного производства. Например, на стройках требуются рабочие руки, которых не хватает.

Он добавил, что проблему нехватки рабочих в России решить быстро не получается, так как на их подготовку требуется время.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.