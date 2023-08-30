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Стало известно, как политика ОПЕК+ позволила России укрепить бюджет

Bloomberg: сокращение добычи ОПЕК+ позволило РФ нарастить бюджетные доходы

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Depositphotos

Политика сокращения добычи, проводимая странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией с мая, позволила обеспечить рост цен на нефть и наполнить бюджет России. Об этом сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия, как крупнейший производитель картеля, внесла наибольший вклад в сокращение — с февраля добыча там снизилась на 1,22 млн баррелей в сутки. Однако именно Россия получила наибольшие выгоды от этой политики.

Присоединившись к сокращениям в июле, Россия смогла компенсировать падение объемов добычи и экспорта ростом цен на нефть. Благодаря этому бюджетные поступления от углеводородов в России впервые за год выросли.

В отличие от Саудовской Аравии, которая понесла значительные экономические издержки от сокращений, России удалось не только не потерять доходы, но и укрепить бюджетную стабильность.

Таким образом, политика координации с ОПЕК позволила России компенсировать последствия западных санкций и даже выйти в плюс, значительно улучшив свое положение на глобальном энергетическом рынке. Это стало важным достижением для экономики РФ в условиях ее изоляции от Запада.

В начале августа мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал менять квоты на добычу нефти.

Ранее в России спрогнозировали цены на нефть осенью.

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