Российский инвестор смог вывести из Euroclear замороженные активы на $2 млн

Российский инвестор смог вывести свои активы стоимостью $2 млн (около 191,4 млн рублей по текущему курсу), заблокированные в бельгийском депозитарии Euroclear. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), клиентом которого является инвестор.

Разрешение от казначейства Бельгии на разблокировку своих ценных бумаг, которые были заблокированы на счете Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear, клиент NSP получил в июне этого года. 2 августа инвестор направил поручение в европейский депозитарий на перевод активов со счета в Райффайзенбанке на счет у зарубежного брокера, зарегистрированного на Кипре. 29 августа Euroclear исполнил поручение клиента NSP.

Подобная практика разблокировки активов россиян не может стать в Европе массовой, уверен юрист Forward Legal Олесь Груздев. Это связано как с бюрократией, так и с общим вектором санкционной политики Евросоюза, объяснил он. Другие юристы поддержали эту точку зрения.

В июне Евросоюз включил НРД в шестой санкционный пакет. Активы депозитария и россиян оказались заморожены европейскими депозитариями Clearstream и Euoclear. Центробанк РФ оценивал объем заблокированных активов российских компаний и граждан из-за санкций против НРД в 5,7 трлн рублей.

Ранее Минфин Бельгии отказал «Тинькофф Страхованию» в разблокировке активов.