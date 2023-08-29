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Объем торговли биткойнами вышел на рекордные минимумы

CNBC: объем торговли биткойном на биржах достиг минимумов почти за пять лет

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В августе объем торгов биткойном на всех биржах упал до 112 317 BTC на 12 августа. Показатель достиг минимального уровня с 10 ноября 2018 года. Об этом пишет CNBC со ссылкой на статистику аналитической платформы CryptoQuant.

К 26 августа объем торгов увеличился до 129 307 BTC. Сейчас объем торговли почти на 94% меньше мартовского рекорда в 3,5 млн BTC.

«Объемы торгов снижаются на «медвежьих» рынках (ситуация, при которой рынки акций теряют в цене более 20% от предыдущих максимумов — «Газета.Ru») по мере ухода розничных инвесторов»,— объяснил глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено.

По его словам, это произошло в течение прошлого года на большинстве криптобирж. Также на тренд повлияли регулятивные меры США в отношении криптовалют в сочетании с окончанием банковского кризиса в мае, пишет CNBC. В совокупности данные факторы привели к уходу маркетмейкеров и трейдеров с рынка.

18 августа стоимость биткойна опускалась на бирже ниже $25 тыс. На криптобирже Binance первая криптовалюта теряла в цене 9%. Другая популярная криптовалюта — эфир (ETH) упала на 11% примерно до $1600. Это произошло на фоне достижения процентных ставок в США многолетних максимумов, объяснял CoinDesk.

В июне бывший американо-ливанский биржевой трейдер, автор бестселлера «Черный лебедь» Нассим Талеб подверг критике индустрию криптовалют, заявив, что биткойн не является спасением для людей и даже не может служить способом для отмывания денег.

Криптобиржа Binance с субботы 26 августа ограничила для россиян торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P (peer-to-peer, «от человека к человеку»).

Российский майнер назвал четыре последствия этого ограничения Binance.

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