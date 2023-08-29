В Кремле прокомментировали первый полет импортозамещенного SJ-100

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции заявил, что в Кремле считают большим успехом первый полет импортозамещенного самолета SJ-100. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов происходит в сжатые сроки.

«Это действительно большой успех», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что сейчас в самолете замещено около 40 систем и агрегатов на российские, но предстоит еще оснастить SJ-100 отечественным двигателем. Песков отметил, что российские силовые агрегаты удастся поставить на SJ-100 в ближайшее время.

Во вторник Минпромтрог сообщал, что самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет. Продолжительность составила 54 минуты на высотах до 3 тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. Испытания проходили в Комсомольске-на-Амуре.

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