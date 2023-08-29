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В России продлен запрет на экспорт семян рапса

Правительство продлило до марта 2024 года запрет на вывоз семян рапса из России

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Ted S. Warren/AP

Российское правительство продлило до марта следующего года временный запрет на вывоз семян рапса из страны. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится об установлении с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно запрета на вывоз семян рапса из России.

Запрет не будет распространяться на семена, вывозимые в государства-члены Евразийского экономического союза, вывозимые в рамках межправительственных соглашений, вывозимые на территорию Абхазии и Южной Осетии, а также вывозимые в период с 20 марта по 31 марта 2023 года автомобильным и железнодорожным транспортом из пункта пропуска Забайкальск.

Ранее сообщалось, что в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации предложили установить запрет на вывоз семян рапса из России с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

До этого Министерство сельского хозяйства РФ выступило с предложением ввести до конца текущего года временный запрет на экспорт из России риса и рисовой крупы.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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