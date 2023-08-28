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Газ в Европе снова подорожал более чем на 10%

ICE: цены на газ в Европе подскочили на 12%

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Shutterstock

В моменте котировки сентябрьских фьючерсов на газ на бирже ICE, преодолели отметку в $436,5 (+12,39%). По состоянию на 17:00 цена скорректировалось до $431,19. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Поводом для резкого роста стали новости о планах забастовок рабочих на принадлежащих крупнейшей американской нефтегазовой компании Chevron СПГ-заводах Горгон и Уитстоун в Австралии. Эти мощности обеспечивают около 20% всего экспорта сжиженного природного газа из Австралии. Забастовки могут привести к сокращению поставок СПГ в Европу более чем на 10 млн тонн в год.

На фоне уже имеющегося дефицита газа в ЕС такая ситуация может критически отразиться на подготовке к предстоящему отопительному сезону. Некоторые эксперты предупреждают, что в свете последних событий цены на газ могут в ближайшие месяцы достичь отметки в 500 долларов за тысячу кубометров.

Многие страны Европы находятся на грани введения жестких мер по экономии газа. В условиях обострения газового кризиса сценарий дефицита топлива в данный момент кажется все более реалистичным.

В конце прошлой недели Европе предрекли резкий рост цен на газ к концу года.

Ранее во Франции сообщили, что антироссийские санкции привели к катастрофе для европейской экономики.

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