Стало известно, сотрудникам каких сфер в России чаще всего задерживают зарплату

Чаще всего зарплаты в России задерживают сотрудником сферы торговли, бытового обслуживания, строительства и грузоперевозок. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал кандидат экономических наук Леонид Хазанов, комментируя сообщение Роструда о том, что число жалоб на задолженность по зарплате в России снизилось в 3,5 раза.

Однако, по его словам, государственные органы держат эту ситуацию на контроле. Снижение числа жалоб на задолженности по зарплате в стране экономист связал, в том числе, с увеличением числа обращений работников в прокуратуру и суды.

«Причем в прошлом году Верховный суд обязал работодателей компенсировать сотрудникам моральный вред за задержку зарплаты. В принципе может помочь найти общий язык с недобросовестным работодателем жалоба на него в налоговую инспекцию, если он платит зарплату в конверте: ведь подобные случаи автоматически означают снижение налоговых поступлений в бюджетную систему страны», — отметил Хазанов.

23 августа сообщалось, что Роструд выплатил более 2 млрд рублей долгов по заработной плате без проведения проверок. По информации Роструда, 60% работодателей готовы добровольно исправить нарушения.

Ранее стало известно, как рост МРОТ повлияет на зарплаты бюджетников.