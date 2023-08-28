Пекари объяснили подорожание хлеба в России

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев заявил РБК, что повышение отпускных цен на хлеб вызвано значительным ростом себестоимости производства.

Отмечается, что промышленные хлебозаводы в последний раз повышали отпускные цены весной 2022 года, когда произошел «непрогнозируемый скачкообразный рост всех составляющих затрат». Затем, по словам Айдиева, ситуация несколько выровнялась и цены были частично снижены в конце лета.

«Но в настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», — сказал директор союза хлебопечения.

До этого Минсельхоз РФ опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что цены на хлеб в России в ближайшее время существенно вырастут.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.