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Пекари объяснили подорожание хлеба в России

Пекари РФ связали подорожание хлеба с ростом затрат на доставку и зарплаты

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев заявил РБК, что повышение отпускных цен на хлеб вызвано значительным ростом себестоимости производства.

Отмечается, что промышленные хлебозаводы в последний раз повышали отпускные цены весной 2022 года, когда произошел «непрогнозируемый скачкообразный рост всех составляющих затрат». Затем, по словам Айдиева, ситуация несколько выровнялась и цены были частично снижены в конце лета.

«Но в настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», — сказал директор союза хлебопечения.

До этого Минсельхоз РФ опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что цены на хлеб в России в ближайшее время существенно вырастут.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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