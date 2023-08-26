Во Франции признали, что Россия доминирует на рынке зерна

Россия продолжит доминировать на рынке зерна даже при наличии проблем с судоходством в Черном море, пишет французская газета Le Figaro.

В публикации говорится, что у Москвы есть хорошие перспективы в случае высоких урожаев пшеницы второй год подряд.

«Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023 — 2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море», — пишут авторы статьи.

По данным Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, мировые поставки пшеницы уменьшатся на три миллиона тонн. Одновременно с этим сократятся и запасы зерна, что, в свою очередь, сыграет на руку России, так как в настоящее время она является главным мировым экспортером пшеницы.

До этого Минсельхоз России сообщил, что размер пошлины на экспорт пшеницы с 30 августа по 5 сентября снизится до 3,729 тысячи рублей.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.