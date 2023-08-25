Президент лесопромышленного холдинга Segezha Group Михаил Шамолин заявил, что цена поставки леса с северо-запада России в Китай снизилась с $120 до $20 за 1 куб. м. Об этом сообщает РБК.

По словам Шамолина, на рынке можно найти спотовые предложения по $4 за 1 куб. м. При этом в Сибири наблюдается рост стоимости кубометра леса. Цена доставки 1 куб. м леса в Китай достигла $55.

«На северо-западе России есть определенный дисбаланс импорта и экспорта — импорт из Китая вырос, а российских экспортных грузов не хватает, из-за этого действительно сильно упали ставки на транспортировку в контейнерах», — поделился один из топ-менеджеров лесозаготовительного предприятия.

Этого мнения придерживается и Шамолин, которые считает причиной снижения стоимости поставок леса в Китай накопившийся дисбаланс потоков груженых и порожних контейнеров в направлении Запад — Восток и Восток — Запад.

До этого в Бурятии жителя Улан-Удэ и гражданина Китая признали виновными в контрабанде леса в крупном размере. Россиянин и иностранец незаконно вывезли из России пиломатериалы из сосны объемом свыше 460 куб. м. на сумму более 3,5 млн руб.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.