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Минфин не планирует поднимать ставку по льготной ипотеке на первичное жилье

«Известия»: поднимать ставку по льготной ипотеке на первичное жилье не будут

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство финансов России заявило, что не планирует повышать ставки по льготным ипотечным программам после неожиданного повышения ключевой ставки 15 августа. Эту информацию передает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что заявление Минфина свидетельствует о том, что они не считают текущий уровень ставок достаточно высоким и в будущем ожидают скорее их снижения, а не повышения. Она также добавила, что ставки по льготным ипотечным программам могут быть повышены на 0,5-1 процентный пункт в 2024 году, но более вероятным вариантом является полная отмена программ с государственной поддержкой.

Аналитик компании «Финам» Игорь Додонов заявил «Известиям», что при ключевой ставке в 12% власти смогут найти ресурсы для субсидирования льготных ипотечных ставок. Однако, если Центральный банк России (ЦБ РФ) будет продолжать быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, то повышение процентных ставок по государственным программам станет более вероятным.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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