Минэнерго не поддержало предложение об ограничении цен на дизтопливо

Министерство энергетики не поддержало предложение ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранс» о государственном регулировании цен на дизельное топливо. Перевозчики просили зафиксировать стоимость дизтоплива на уровне ниже 60 рублей за литр. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает газета «Известия», президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину 22 августа. По его словам, за неделю цены на дизель в регионах Центральной и Южной России выросли примерно на 10% и достигли 68-70 рублей за литр.

Матягин связывает рост цен с отменой скидок на АЗС и повышением оптовых цен на топливо. В ассоциации опасаются, что высокая стоимость дизтоплива приведет к удорожанию логистики и затронет конечную цену товаров.

Однако в Минэнерго считают, что государственное регулирование цен на дизельное топливо приведет к его нехватке на рынке. В ведомстве отметили, что летом традиционно наблюдается сезонный рост цен на бензин и дизель из-за увеличения спроса.

Кроме того, колебания цен на бирже в текущем году были обусловлены восстановлением стоимости российских нефтепродуктов на мировых рынках и динамикой курса рубля, пояснили в Минэнерго.

Ранее оптовая цена дизельного топлива достигла пика в 67,9 тысячи рублей за тонну 17 августа. А 23 августа до исторического максимума взлетела стоимость бензина Аи-95 (почти 71 тысяча рублей за тонну).

По данным Росстата, на прошлой неделе розничные цены на ГСМ в среднем по России выросли на 0,6%. В Минэнерго заверили, что регулярно проводят совещания с участниками рынка и вместе с РЖД контролируют ситуацию с поставками топлива в регионы.

Ранее стало известно, что биржевая цена на бензин марки АИ-95 преодолела отметку в ₽71 тыс.