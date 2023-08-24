Эстонский премьер заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России

Эстонский премьер-министр Кая Каллас на фоне скандала вокруг бизнес-деятельности ее мужа Арво Халлика, заявила, что почти ничего не знала о бизнесе супруга в России. Ее слова приводит РИА Новости

«Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе», — отметила политик в ходе пресс-конференции правительства.

По словам Каллас, она была в курсе того, что у мужа есть миноритарная доля в логистической компании, которая на данный момент предоставляет свои услуги лишь одной эстонской фирме, уже сворачивающей производственную деятельность в РФ.

«Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», — указала премьер.

Она также добавила, что, по словам супруга, у них в компании функционирует внутренний порядок, согласно которому в России нельзя даже заправляться, чтобы «не оставлять там деньги».

Премьер Эстонии попала в скандал под конец августа из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. При этом сама Каллас настаивает, что ее муж не имеет никаких контактов с российскими компаниями. Более того, премьер требует схожей позиции от всех эстонских предприятий на фоне продолжения конфликта на Украине.

Ранее в Эстонии депутаты заговорили о возможной отставке премьера Каллас.