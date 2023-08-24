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ЦБ назвал сумму, украденную со счетов россиян во втором квартале

ЦБ РФ: кибермошенники увели со счетов россиян 3,6 млрд рублей в апреле-июне

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Объем операций, совершенных без согласия россиян, в апреле-июне достиг 3,62 млрд рублей против 4,5 млрд в январе-марте. Это следует из статистики, опубликованной Центробанком РФ.

В апреле-июне доля возмещенных банками денег россиянам составила 4,5% против 4,3% в первом квартале.

Число попыток увести у россиян деньги выросло. Во втором квартале мошенники атаковали банковские счета россиян 279 706 раз против 252 111 в первом.

46,5% атак во втором квартале совершалось с использованием методов социальной инженерии (обмана пользователя с целью узнать у него данные банковской карты — «Газета.Ru»). Число подобных атак выросло на 31,51% до 18 443. Также выросло число атак с компрометацией аутентификационных или учетных данных пользователей.

«В последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается Банк России (мошенники представляются «сотрудниками Центробанка», предлагают «перевести деньги на специальный («безопасный») счет в Центробанке» и др.). Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а сотрудники не направляют никому копии своих документов», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ, комментируя статистику.

В Банк России уже поступило около 2000 обращений от пострадавших граждан и от тех, кто столкнулись с попытками хищения денег таким способом.

Ранее в ЦБ объяснили рост объема хищений с банковских счетов россиян в первом квартале.

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