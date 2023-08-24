Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Отельеры рассказали, как закрытие аэропортов сказалось на их работе

«Островок.Ru»: 83% отельеров начали снижать цены на фоне закрытия аэропортов

close
100%
Depositphotos

Подавляющее большинство – 83% — отельеров из регионов, в которых по-прежнему сохраняются ограничения на работу аэропортов, на фоне оттока туристов начали снижать цены на номера и питание. Это следует из опроса сервиса онлайн-бронирований «Островок.Ru», результаты которого поступили в «Газету.Ru».

Из них 31% респондентов уменьшили цену на 5-10%. Больше половины — 57%— опустили стоимость на 10-30%, еще 5% респондентов – на 30-50%. Около 7% респондентов решились на снижение стоимости более чем в два раза.

Другими способами привлечения туристов стали запуск спецпредложений и акций. После закрытия аэропортов их стали активнее использовать 36% и 34% отельеров соответственно. Около 15% отельеров повышают загрузку с помощью специальных предложений для местных жителей. Каждый десятый отельер предоставляет туристам трансфер от ближайшего открытого аэропорта (9% опрошенных).

52% респондентов сообщили о снижении загрузки своих гостиниц после закрытия воздушных гаваней. Из них 37% говорят о значительном снижении бронирований — более чем на 20%. В то же время треть отельеров из южных направлений (31%) не отмечают изменения в загрузке своих гостиниц после закрытия аэропортов. 17% респондентов рассказали о росте бронирований.

Опрос был проведен в августе 2023 года. В нем приняли участие более 150 представителей гостиниц из Краснодарского края, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Ростовской областей, а также республики Крым, в которых действуют ограничения.

Ранее сообщалось, что ограничения в работе 11 российских аэропортов продолжают действовать.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях