Отельеры рассказали, как закрытие аэропортов сказалось на их работе

Подавляющее большинство – 83% — отельеров из регионов, в которых по-прежнему сохраняются ограничения на работу аэропортов, на фоне оттока туристов начали снижать цены на номера и питание. Это следует из опроса сервиса онлайн-бронирований «Островок.Ru», результаты которого поступили в «Газету.Ru».

Из них 31% респондентов уменьшили цену на 5-10%. Больше половины — 57%— опустили стоимость на 10-30%, еще 5% респондентов – на 30-50%. Около 7% респондентов решились на снижение стоимости более чем в два раза.

Другими способами привлечения туристов стали запуск спецпредложений и акций. После закрытия аэропортов их стали активнее использовать 36% и 34% отельеров соответственно. Около 15% отельеров повышают загрузку с помощью специальных предложений для местных жителей. Каждый десятый отельер предоставляет туристам трансфер от ближайшего открытого аэропорта (9% опрошенных).

52% респондентов сообщили о снижении загрузки своих гостиниц после закрытия воздушных гаваней. Из них 37% говорят о значительном снижении бронирований — более чем на 20%. В то же время треть отельеров из южных направлений (31%) не отмечают изменения в загрузке своих гостиниц после закрытия аэропортов. 17% респондентов рассказали о росте бронирований.

Опрос был проведен в августе 2023 года. В нем приняли участие более 150 представителей гостиниц из Краснодарского края, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Ростовской областей, а также республики Крым, в которых действуют ограничения.

Ранее сообщалось, что ограничения в работе 11 российских аэропортов продолжают действовать.