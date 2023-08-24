ВТБ признан лидером рынка Private banking в России

Банк ВТБ занял первое место в рейтинге Forbes среди финансовых организаций, предлагающих услуги private banking. Авторы рейтинга оценили, как ключевые бизнес-результаты компании в данном сегменте, так и уровень продуктов и сервисов, которые банк предлагает VIP-клиентам, сообщает пресс-служба ВТБ.

Аналитики Forbes отмечают, что по итогам первого полугодия нынешнего года объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 3 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11%. Общее число VIP-клиентов ВТБ превысило 53,5 тыс. человек, из которых 6 тыс. — с финансовыми активами от $1 млн, к услугам которых — более 30 премиальных офисов по всей России.

Сообщается также, что высокий прирост среди срочных вкладов состоятельного сегмента показали депозиты в китайских юанях — их портфель увеличился за полгода на 51%, достигнув 9,5 млрд юаней.

Авторы рейтинга оценили и тот факт, что с начала прошлого года ВТБ перестроил работу с состоятельными клиентами. Компания заместила финансовые инструменты, которые перестали работать на российском рынке, в сферах, связанных с иностранными юрисдикциями, и заново выстроила инфраструктуру банковского обслуживания.

Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что в рамках альтернативных инвестиций ВТБ первым на рынке предложил продажу физического золота без НДС 20% и более чем за полтора года реализовал свыше 46 тонн слитков, что является абсолютным рекордом среди всех игроков российского рынка.

В сфере нефинансовых услуг лидерство компании продолжает обеспечивать Семейный офис, предлагающий комплексное сопровождение клиентов с учетом санкционных рисков и внутренних ограничительных мер.

Как уточнили в пресс-службе ВТБ, сейчас идет системное объединение состоятельного сегмента компании и банка «Открытие». Сегодня более 60% клиентов «Открытия» обслуживаются в ВТБ. В настоящее время общая клиентская база составляет около 60 тысяч человек, а число VIP-офисов — почти 60 отделений.