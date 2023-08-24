Минтранс рассказал, когда будет запущено движение по ВСМ Москва — Петербург

Ориентировочный срок завершения строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) и запуска поездов между Москвой и Санкт-Петербургом — 2028 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минтранса РФ Валентина Иванова.

«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год», — заявил он.

17 августа президент России Владимир Путин заявил, что по будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербург можно будет доехать за 2 часа 15 минут.

Также Путин выдвинул идею о строительстве скоростной трассы из Москвы в Адлер, Луганск и Донецк.

До этого Путин заявлял, что РФ подошла к реализации ж/д магистрали Москва--Петербург. По словам российского главы государства, в перспективе при развитии железнодорожной инфраструктуры надо двигаться в направлении Нижнего Новгорода, Воронежа и Казани.

Ранее Россия и Иран договорились о совместном строительстве ж/д Решт-Астара, участка коридора «Север-Юг».