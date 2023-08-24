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Лидеры БРИКС выступили за использование местных валют в торговле

Лидеры БРИКС выступили за использование нацвалют в международной торговле

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Лидеры БРИКС выступили за использование нацвалют в международной торговле и финоперациях между странами объединения. Об этом говорится в тексте итоговой декларации 15-го саммита объединения, который завершился в ЮАР, передал ТАСС.

В документе уточняется, что главы государств-участников БРИКС поддержали ведение международной торговли в нацвалютах.

Кроме того, руководители страны высказались против барьеров, которые страны устанавливают под предлогом борьбы с изменением климата.

«Мы выступаем против торговых барьеров <…> и подтверждаем нашу приверженность укреплению координации по этим вопросам», — отметили в декларации.

Ранее президент России https://www.gazeta.ru/business/news/2023/08/23/21131234.shtml?refresh Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах. Он выступил за дальнейшую реализацию стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.

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