Китай приостановил импорт продуктов водного промысла из Японии

Китай с 24 августа полностью приостановил импорт продуктов водного промысла японского производства в связи со сбросом радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима», где в 2011 году произошла авария. Об этом сообщило главное таможенное управление КНР, передает РИА Новости.

В КНР заверили, что соответствующие меры направлены на предотвращение риска радиоактивного заражения пищевых продуктов, вызванного сбросом загрязненной воды с японской станции.

Оператор атомной электростанции «Фукусима-1» компания ТЕРСО начала сбрасывать воду с АЭС в океан, предварительно разбавив ее морской водой.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году в результате мощного цунами, обрушившегося на страну. Стихия вывела из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции, впоследствии в реакторах трех энергоблоков оплавилось ядерное топливо и прожгло защитные оболочки. Это в свою очередь привело к взрыву водорода и повреждению четвертого энергоблока.

В начале августа Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с планами японского правительства сбросить в океан радиоактивную воду с атомной электростанции «Фукусима».

Ранее жители Японии назвали недостаточными разъяснения властей о сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.