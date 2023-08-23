ЦБ зафиксировал высокие риски на рынке недвижимости

Общая площадь строящихся домов в России во II квартале 2023 года достигла 101 млн кв. м — это максимум с начала пандемии в марте 2020-го/ Об этом сообщает издание Frank Media cо ссылкой на данные ЦБ.

При этом ЦБ обращает внимание на активный запуск новых жилищных проектов девелоперами в текущем году на фоне накопления большого объема нераспроданных квадратных метров. Так, по данным регулятора, объем непроданного жилья в России увеличился до 67 млн кв. метров.

В Центробанке отмечают, что такая ситуация создает существенные риски формирования избыточного предложения на рынке и последующего резкого падения цен на недвижимость.

Эксперты рынка недвижимости также прогнозируют снижение активности на рынке жилья уже осенью 2023 года после наблюдаемого летом оживления. По данным ЦИАН, цены на новостройки в крупных городах России только за последний месяц выросли почти на 2% на фоне миграции спроса с первичного рынка, приводит аргументы издание.

Таким образом, Центробанк фиксирует накопление серьезных дисбалансов в сегменте недвижимости, что несет угрозу резкой коррекции цен и снижения доступности жилья для населения в ближайшей перспективе.

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