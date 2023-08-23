Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России спрогнозировали рост цен на новостройки осенью

Девелопер Щекин спрогнозировал рост цен на новостройки в России на 5-7% осенью

close
100%
Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Цены на квартиры в новостройках могут вырасти осенью на 5-7%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щекин.

Это связано с инфляцией и повышением себестоимости строительства, объяснил он. Но есть и другая сторона — предел покупательской способности, который будет сдерживать цены от более резкого скачка.

Сейчас, по расчетам «Газеты.Ru», в среднем квартира на первичном рынке в России обойдется в 5,8 млн рублей.

Несмотря на рост цен, спрос на новостройки будет высоким. Разница между стоимостью кредита на рынке новостроек и квартир от частных собственников осенью станет практически двукратной, поэтому часть покупателей готовых квартир переориентируется на первичку, объяснил Щекин.

Банки не повышали ставки по ипотеке на новостройки, выяснила «Газета.Ru». Сейчас предельная ставка по семейной ипотеке находится на уровне 6% годовых, по льготной – 8%. В то же время на вторичном рынке ипотечные ставки поднялись на 1,5-2 процентных пункта до 14% годовых.

Что ждет рынок недвижимости в России осенью – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что цены на новостройки выросли на 3% после повышения ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях