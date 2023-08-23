В России спрогнозировали рост цен на новостройки осенью

Цены на квартиры в новостройках могут вырасти осенью на 5-7%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щекин.

Это связано с инфляцией и повышением себестоимости строительства, объяснил он. Но есть и другая сторона — предел покупательской способности, который будет сдерживать цены от более резкого скачка.

Сейчас, по расчетам «Газеты.Ru», в среднем квартира на первичном рынке в России обойдется в 5,8 млн рублей.

Несмотря на рост цен, спрос на новостройки будет высоким. Разница между стоимостью кредита на рынке новостроек и квартир от частных собственников осенью станет практически двукратной, поэтому часть покупателей готовых квартир переориентируется на первичку, объяснил Щекин.

Банки не повышали ставки по ипотеке на новостройки, выяснила «Газета.Ru». Сейчас предельная ставка по семейной ипотеке находится на уровне 6% годовых, по льготной – 8%. В то же время на вторичном рынке ипотечные ставки поднялись на 1,5-2 процентных пункта до 14% годовых.

Что ждет рынок недвижимости в России осенью – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что цены на новостройки выросли на 3% после повышения ключевой ставки.