В Минпромторге рассказали о брендозамещении в России

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов рассказал о необходимости содействия брендозамещению в России, чтобы производители отечественных брендов могли работать и на экспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию в экономике и c замещением брендов Кузнецов оценил во время форума «Дни ритейла в Приволжье».

Кузнецов, сославшись на специалистов, подчеркнул, что РФ является второй брендозависимой страной в мире, после Бразилии.

«То есть, наши люди — повернутые на брендах. И, это были в основном транснациональные бренды, которые занимали и пока занимают ведущее место. И сейчас волею судьбы они освобождают эту нишу...» — добавил директора департамента развития внутренней торговли министерства.

Как подчеркнул Кузнецов, теперь у России есть уникальная возможность создать собственные бренды в освободившихся нишах после ухода западных компаний.

«Это дает нам то, что технологии производства, технологии маркетинга находятся и развиваются в России», — пояснил он.

До этого финская фармкомпания Orion Pharma покинула российский рынок.

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