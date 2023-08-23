Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минпромторге рассказали о брендозамещении в России

В Минпромторге сообщили о необходимости содействия брендозамещению в РФ

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов рассказал о необходимости содействия брендозамещению в России, чтобы производители отечественных брендов могли работать и на экспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию в экономике и c замещением брендов Кузнецов оценил во время форума «Дни ритейла в Приволжье».

Кузнецов, сославшись на специалистов, подчеркнул, что РФ является второй брендозависимой страной в мире, после Бразилии.

«То есть, наши люди — повернутые на брендах. И, это были в основном транснациональные бренды, которые занимали и пока занимают ведущее место. И сейчас волею судьбы они освобождают эту нишу...» — добавил директора департамента развития внутренней торговли министерства.

Как подчеркнул Кузнецов, теперь у России есть уникальная возможность создать собственные бренды в освободившихся нишах после ухода западных компаний.

«Это дает нам то, что технологии производства, технологии маркетинга находятся и развиваются в России», — пояснил он.

До этого финская фармкомпания Orion Pharma покинула российский рынок.

Ранее Минфин США расширил санкции против России

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях