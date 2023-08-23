Стало известно, на сколько подорожала ипотека в России

Каждый второй банк из топ-30 поднял ставки по ипотеке — в среднем на 1,5-3 п.п. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

С 15 по 22 августа повышение ставок совершили 15 крупнейших банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Росбанк, «Тинькофф» и другие. Средний размер ставки по ипотеке достиг 14% годовых.

Это произошло на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ с 8,5% до 12% на внеплановом заседании регулятора.

«Повышение происходит на 1,5-3 п.п. по классическим ипотечным программам, основные из которых — жилищные кредиты на вторичку и новостройки», — отметил руководитель направления «Ипотека» в «Сравни» Дмитрий Сафронов.

Эксперты прогнозируют снижение спроса на рыночные программы и рост интереса к льготным с господдержкой. По мнению старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, сильных перекосов в сторону первички или вторички ждать не стоит.

«Спрос на ипотеку несколько снизится, так как дополнительные 2-2,5 п.п. будут ощутимы для заемщика в ежемесячном платеже», — считает Носова.

Финансовый эксперт Алексей Кричевский отмечает, что вторичная ипотека становится неподъемной, и прокачивается спрос на новостройки и аренду. Цены на недвижимость уже выросли на 2-5%. В банках заверили, что на несколько недель сохранят ставки по ранее одобренным заявкам.

Накануне стало известно, что ставки по ипотеке в США достигли рекордного с 2000 года уровня.

Ранее в РФ зафиксировали скачок спроса на льготную ипотеку.