Россиянам вернули более 2 млрд рублей задолженности по зарплате

Роструд выплатил более 2 млрд рублей долгов по заработной плате без проведения проверок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Роструда, 60% работодателей готовы добровольно исправить нарушения.

«Рострудом с учетом нового законодательства о надзоре был разработан и внедрен собственный алгоритм по работе с обращениями граждан «Без проверки». <…> Благодаря его применению уже выплачена зарплата на сумму 2,1 млрд рублей без проведения проверок <...> порядка 60% работодателей поддерживают такой формат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекция труда может начать внеплановую проверку, если будут получены документы и материалы, подтверждающие наличие нарушений.

До этого в Роструде заявляли, что пока не проверяли Wildberries из-за отсутствия факта трудовых отношений между компаниями и пунктами выдачи заказов (ПВЗ).

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