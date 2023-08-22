В России назвали три курьезных страховых случая зимы

«Страховой Дом ВСК» назвал три курьезных страховых случая зимы этого года. «Газета.Ru» ознакомилась с сообщением компании.

Событие №1: Маленький экстремал

В Курганской области 12-летний мальчик обнаружил большой сугроб возле дома, оценил его размеры, рассчитал траекторию полета и придумал трюк. Поднявшись на крышу здания, ребенок совершил прыжок. Стоимость трюка оказалась высока: ушибы, вывих, слезы и бесценный жизненный опыт. Компенсация по страховому случаю составила 5 тыс. рублей.

Событие №2: Коварный тюбинг

31-летняя жительница Ульяновской области впервые в жизни захотела опробовать тюбинг. К сожалению, «бублик» на первой же кочке сбросил пассажирку на заснеженную трассу. Докатываться вниз ей пришлось кубырем. Итог неутешительный: ушибы, переломы руки и ребер. Героиня получила 30 тыс. рублей компенсации.

Событие №3: Опасная рыбалка

Зимняя рыбалка – увлечение на любителя. Но известно, что ее главный риск – провалиться под лед, если он недостаточно крепок. 36-летний мужчина из Тюменской области пришел на водоем, прорубил лунку и начал готовиться забрасывать в нее наживку. Но неожиданно его нога соскользнула в отверстие и застряла в тисках льда. Когда пришла помощь, рыбак уже получил обморожение, вывих и ушибы мягких тканей. Компенсация по страховому случаю составила 33 тыс. рублей.

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